В Колумбії знайшли ще одну людину, що вижила після падіння літака

00
0
Вівторок, 29 листопада 2016, 14:00

Колумбійські рятувальники знайшли ще одну людину, що вижила в наслідок катастрофи літака з бразильськими футболістами.

Про це у вівторок повідомляє Bloomberg.

Раніше глава поліції міста Медельїн Хосе Асеведо повідомив про виявлення шести людей, що вижили, проте один з них помер по дорозі в лікарню.

Вказується, що місцеві канали показали трьох пасажирів, яких доставили в місцеву лікарню у машинах швидкої допомоги на ношах. Серед тих, що вижили захисник команди "Шапекоенсе" Алан Рушел, два воротарі Даніло і Джексон Фолман, а також члени делегації команди і болівійська стюардеса.

Як відомо, літак, на борту якого були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе", розбився в Колумбії у вівторок, 29 листопада.

На борту перебувало 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Футболісти летіли на перший фінальний матч Південноамериканського кубка.

Теми: авіа катастрофи футбол
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Літак, що розбився в Колумбії, 20 днів тому перевозив збірну Аргентини 29 листопада 2016, 12:51
У Колумбії розбився літак із бразильськими футболістами, дехто вижив 29 листопада 2016, 08:53
Пілоти Lufthansa оголосили про новий страйк 28 листопада 2016, 00:11
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко скасував обов'язкову військову підготовку студентів медвишів
Країни ЄС не схвалили механізм призупинки безвізу - джерело
Суд скасував заборону на продаж алкоголю в київських МАФах
Регламентний комітет Ради призупинив строк розгляду подання щодо Новинського
Усі новини
Фото

Як виглядатиме театр на Андріївському узвозі

Книги

10 особливих книжок про особливих дітей