В Колумбії знайшли ще одну людину, що вижила після падіння літака

Колумбійські рятувальники знайшли ще одну людину, що вижила в наслідок катастрофи літака з бразильськими футболістами.

Про це у вівторок повідомляє Bloomberg.

Раніше глава поліції міста Медельїн Хосе Асеведо повідомив про виявлення шести людей, що вижили, проте один з них помер по дорозі в лікарню.

Вказується, що місцеві канали показали трьох пасажирів, яких доставили в місцеву лікарню у машинах швидкої допомоги на ношах. Серед тих, що вижили захисник команди "Шапекоенсе" Алан Рушел, два воротарі Даніло і Джексон Фолман, а також члени делегації команди і болівійська стюардеса.

Як відомо, літак, на борту якого були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе", розбився в Колумбії у вівторок, 29 листопада.

На борту перебувало 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Футболісти летіли на перший фінальний матч Південноамериканського кубка.