Євродепутат запропонував розгорнути оборонну місію ЄС в Україні

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Вівторок, 29 листопада 2016, 14:15

Практичним втіленням дискусій в Євросоюзі щодо створення оборонного союзу може стати розгортання місії в Україні.

Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштревичус на міжнародній конференції "Війна на сході України: військовий конфлікт, дипломатія і гуманітарна криза" у вівторок у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, це можна зробити в рамках спільної європейської політики безпеки і оборони, що має просунути імплементацію Мінських домовленостей.

"ЄС не повинен зупинятися тільки на наданні дипломатичної, політичної, фінансової, гуманітарної підтримки. Але, можливо, треба намагатися зробити дещо більше. Мова йде про місії у рамках спільної політики безпеки і оборони. Ми дуже амбітно говоримо про Європейський оборонний союз. Чому б не випробувати його шляхом практичних дій на сусідній території, і йди далі, ніж визначають Мінськ-1 і Мінськ-2?" – сказав він.

На переконання Ауштревичуса, залишення імплементації Мінських домовленостей на нинішньому рівні не принесе результатів.

У той же час литовський політик зазначив, що на даному етапі в ЄС є політична воля і конкретні рішення на посилення підтримки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також поліцейської місії від цієї організації, якщо на це буде рішення.

Теми: ЄС
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