Україна попросить допомоги у демонтажі четвертого блоку ЧАЕС
Україна звернеться до міжнародних партнерів з проханням надати підтримку під час демонтажу четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.
Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак журналістам у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Уряд готує звернення до міжнародних партнерів щодо нашого бачення співпраці. Хотів би сказати, що ми очікуємо підтримку технічну, наукову підтримку, підтримку технікою в розбиранні четвертого енергоблоку", – сказав він.
Семерак зазначив, що Україні буде складно впоратися з таким завданням самостійно.
Як відомо, нову безпечну арку перемістили на четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. До листопада 2017 року планується протестувати всі системи арки і ввести її в експлуатацію.
Надалі Україні належить провести розбирання нестабільних конструкцій і витягнути паливовмісні матеріали для перетворення об'єкту в екологічно безпечний.
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