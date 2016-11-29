Україна попросить допомоги у демонтажі четвертого блоку ЧАЕС

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Вівторок, 29 листопада 2016, 14:50

Україна звернеться до міжнародних партнерів з проханням надати підтримку під час демонтажу четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак журналістам у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уряд готує звернення до міжнародних партнерів щодо нашого бачення співпраці. Хотів би сказати, що ми очікуємо підтримку технічну, наукову підтримку, підтримку технікою в розбиранні четвертого енергоблоку", – сказав він.

Семерак зазначив, що Україні буде складно впоратися з таким завданням самостійно.

Як відомо, нову безпечну арку перемістили на четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. До листопада 2017 року планується протестувати всі системи арки і ввести її в експлуатацію.

Надалі Україні належить провести розбирання нестабільних конструкцій і витягнути паливовмісні матеріали для перетворення об'єкту в екологічно безпечний.

Теми: Чорнобиль
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Коментарі — 2
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IP: 91.225.121.---DND29.11.2016 15:50
Що, любі друзі профукали кредити. До речі розкрадали спільно з чиновниками від ЄС, і як красиво - з півтора млрд кредиту в Євро половина, тобто половина пішла на оплату консультантам з ЄС (Франція), а залишок вже вкрали доморощенні т.з. еліти при Кучмі і Ющенку.
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IP: 195.78.69.---Naim29.11.2016 15:01
Чи не скажуть донори, щоб за рахунок коштів таких як Семерак робити ці роботи дивлячись у їх декларації?
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