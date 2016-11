Генпрокуратура візьметься за офшори Арбузова

Слідчі ГПУ отримали дозвіл суду для звернення до компетентних органів Сполученого Королівства та Британських Віргінських Островів із запитом про надання інформації стосовно двох компаній, що проходять по справі про незаконне збагачення екс-глави Нацбанку Сергія Арбузова.

Про це свідчать ухвали Печерського райсуду Києва від 8 листопада, пишуть "Наші гроші".

Як пише видання, слідство хоче отримати дані про засновників, бенефіціарів, уповноважених осіб, зразки їхніх підписів, печаток, копії заяв, довіреностей та інших документів, що мають відношення до створення та функціонування компаній "Neoform Universal LPP" і "Reamex Invest S.A." за весь період їх діяльності.

Слідчі отримали для оформлення запитів один місяць, тобто час до 8 грудня.

"Ця слідча дія проводиться у провадженні від 10 вересня 2014 року, порушеного за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього глави НБУ (2010-2013) та першого віце-прем’єра (2013-2014) Сергія Арбузова. За цими обвинуваченнями йому загрожує 5-10 років в’язниці із забороною займати посади і конфіскацією майна", - пише видання.

Слідство встановило, що за період перебування на вказаних посадах Арбузов відкрив 15 рахунків у чотирьох банках. Загальний обсяг надходжень на його рахунки становив 41,23 млн грн, 156 тис євро та 177 тис дол.

Це не відповідає обсягам задекларованих Арбузовим доходів, йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2011 році він офіційно вказав, що загалом заробив за той рік 2,05 млн грн. При цьому він зазначив, що поклав на депозит 2,13 млн грн, походження яких не відоме. Однак, як встановило слідство, насправді Арбузов лише у 2011 тільки в один "Укрбізнесбанк" вніс 2,66 млн грн.

Слідство встановило, що у латвійському банку "PrivatBank AS" відкрито рахунки компаній-нерезидентів "ReamexInvest S.A." та "NeoformUniversal LL"P, бенефіціаром яких з січня 2009 по серпень 2010 рік був Арбузов.

Крім того, банком "PrivatBank AS" були ідентифіковані компанії, що пов’язані з "ReamexInvest" і "NeoformUniversal LLP", проте рахунки яких були закриті, а саме: "Esclade Investment Inc", "Europeform Inc", "Veronis Invest S.A.", "Navimax Ventures Limited", "Interfirm Limited", "Roadfield Capital LLP".

Водночас "PrivatBank AS" встановив 42 компанії, по рахунках яких 31 березня 2014 року банк почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов’язані з "ReamexInvest" та "NeoformUniversal".

Економічна правда