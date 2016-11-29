Троян: Експерти ФБР привезли нові висновки у справі Шеремета

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Вівторок, 29 листопада 2016, 21:50

Експерти ФБР привезли українському слідству висновки дослідження відеомоніторингу в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. глави Нацполіції Вадим Троян.

"Експерти ФБР зараз перебувають в Україні, вони привезли нашому слідству висновки дослідження відеомоніторингу. Це останнє дослідження в справі, яке вони проводили, висновок щодо вибухотехнічного дослідження був наданий раніше", - повідомив він.

"Запевняю, що для розкриття цього злочину здійснюється величезний обсяг роботи, перевіряються всі раніше висунуті версії, тривають слідчі дії, тривають експертизи. Поки це все, що можна повідомити без шкоди слідству", - додав Троян.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Теми: Справа Шеремета поліція
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