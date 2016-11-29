"Стрілок" з Дніпра і далі відмовляється давати зізнавальні свідчення

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Вівторок, 29 листопада 2016, 22:41

Зловмисник, який підозрюється у вбивстві поліцейського в Дніпрі 25 вересня - Олександр Пугачов, і далі відмовляється давати зізнавальні свідчення.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. глави Нацполіції Вадим Троян.

"Затриманий за вбивство поліцейських в Дніпрі Пугачов, як і раніше, відмовляється давати зізнавальні свідчення. Але його вина повністю доведена, сподіваюся, що суд винесе справедливий вирок, і Пугачов не уникне справедливого покарання", - заявив він.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Теми: Дніпро поліція
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Коментарі — 1
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IP: 37.229.144.---Іван Колот29.11.2016 23:40
Насмішили - від неодноразово судимого бандюка чекати зізнання... Вони ж кажуть: "Зізнання полегшує душу, але збільшує строк".

Та й добробати його запросто відіб"ють, як Заверуху. Мовчи і чекай...
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