Тransparency International Україна: У порядку денному Ради стоїть закон про іноземних агентів

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Четвер, 3 листопада 2016, 00:58

Виконавчий директор Тransparency International Україна Ярослав Юрчишин заявив, що у порядку денному Верховної Ради на 3 листопада стоїть закон № 5318 про іноземних агентів.

Про це він написав в блозі УП.

Даний законопроект запропонував народний депутат партії "Воля" Юрій Дерев'янко 28 жовтня.

За його словами, право визначати перелік іноземних агентів пропонується надати Національному агентству з питань запобігання корупції. Юрчишин підкреслив, що НАЗК - організація, яка отримує кошти на реалізацію своїх проектів від міжнародних партнерів.

Згідно з проектом закону, суб'єктів, на яких поширюється дія закону, зобов'яжуть подавати електронні декларації.

"Здавалося б – блага мета, показати на що живуть антикорупціонери. Ми й самі над цим думали і планувати, принаймні в Transparency International Ukraine, запровадити е-декларування для керівництва та співробіників з січня 2017 року. Але диявол у деталях", - написав Юрчишин.

"Так от, вирішило посольство, скажемо, Данії, привезти антикорупційних експертів з усього світу і провести конференцію в Києві. За цим законом е-декларацію має заповнити керівник закладу де буде конференція проводитися, фірма-постачальник харчів на цей захід, а якщо (і таке може бути), приватний підприємець організовуватиме прибирання цього залу", - зазначив він.

За словами Юрчишина, мета закону - "відбити можливості або принаймні максимально ускладнити їх для міжнародних партнерів України інвестувати в боротьбу з корупцією".

"Бо без таких інвестицій не було б ні НАБУ, ні Національного агентства з питань запобігання корупції - НАЗК, ні електронного декларування", - написав він.

Теми: Верховна Рада
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