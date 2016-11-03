Парцхаладзе пішов з поста першого заступника голови Київської ОДА
Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе покинув цю посаду.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні мій останній робочий день на посаді першого заступника голови КОДА", - написав він увечері в середу.
Парцхаладзе подякував колективу "за професійну продуктивну роботу, підтримку та допомогу в реалізації важливих для розвитку області проектів".
"Нам багато чого вдалося зробити: на Київщині розгортається адміністративна реформа, на принципово новий рівень піднялася якість надання держ. послуг, запущена реформа шкільної освіти", - зазначив він.
За словами Парцхаладзе, він готовий застосувати накопичений досвід "для подальшого реформування країни".
"Настав час рухатися далі", - додав він.
Нагадаємо, 28 жовтня президент Петро Порошенко призначив Олександра Горгана керівником Київської обласної державної адміністрації.
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