Парцхаладзе пішов з поста першого заступника голови Київської ОДА

Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе покинув цю посаду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні мій останній робочий день на посаді першого заступника голови КОДА", - написав він увечері в середу.

Парцхаладзе подякував колективу "за професійну продуктивну роботу, підтримку та допомогу в реалізації важливих для розвитку області проектів".

"Нам багато чого вдалося зробити: на Київщині розгортається адміністративна реформа, на принципово новий рівень піднялася якість надання держ. послуг, запущена реформа шкільної освіти", - зазначив він.

За словами Парцхаладзе, він готовий застосувати накопичений досвід "для подальшого реформування країни".

"Настав час рухатися далі", - додав він.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Петро Порошенко призначив Олександра Горгана керівником Київської обласної державної адміністрації.