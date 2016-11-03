Парцхаладзе пішов з поста першого заступника голови Київської ОДА

312 переглядів
0
Четвер, 3 листопада 2016, 01:31

Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе покинув цю посаду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні мій останній робочий день на посаді першого заступника голови КОДА", - написав він увечері в середу.

Парцхаладзе подякував колективу "за професійну продуктивну роботу, підтримку та допомогу в реалізації важливих для розвитку області проектів".

"Нам багато чого вдалося зробити: на Київщині розгортається адміністративна реформа, на принципово новий рівень піднялася якість надання держ. послуг, запущена реформа шкільної освіти", - зазначив він.

За словами Парцхаладзе, він готовий застосувати накопичений досвід "для подальшого реформування країни".

"Настав час рухатися далі", - додав він.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Петро Порошенко призначив Олександра Горгана керівником Київської обласної державної адміністрації.

Теми: Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Команда Кличка ігнорує повернення скверу Небесної сотні – активіст 2 листопада 2016, 18:17
25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти 2 листопада 2016, 14:15
Екс-голова "Київпастрансу" задекларував мільйон доларів готівкою 1 листопада 2016, 16:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Держдеп США озвучив реакцію на е-декларації
В Одесі закрили "гордість Саакашвілі"
Журналісти потрапили під обстріл бойовиків
ЗМІ: Україна закуповує продукцію для оборонки в російських виробників
Усі новини
США

Кому дістануться фоловери Обами?

Відео

Brutto записали пісню на вірш Сергія Жадана