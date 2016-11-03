Правозахисники: До Панова в СІЗО не пустили російських адвокатів

Адвокати затриманого в окупованому Криму Еагенія Панова Ольга і Дмитро Дінзе не змогли потрапити до свого підзахисного в Лефортово в Москві.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За словами Дмитра Дінзе, вони намагалися зустрітися з Пановим 1 листопада під час слідчих дій.

"Спочатку адвокатів змусили чекати дві з половиною години біля СІЗО Лефортово. Потім слідчий ФСБ РФ Селіверстов попросив їх підійти до Слідчого управління ФСБ РФ. Там слідчий дозволив зустрітися з Пановим тільки адвокату з Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

Слідчий пояснив це тим, що йому було дано розпорядження впустити в слідчий кабінет тільки одну конкретну людину.

"При провадженні слідчих дій слідчий ФСБ РФ ознайомив адвоката з Сімферополя з постановами про призначення експертиз і з висновками по ряду експертиз. Так, він ознайомив з дактилоскопічними, генетичними, балістичною, біологічною експертизами", - заявив Дінзе.

Крім того, слідчий ФСБ РФ відмовився прийняти від адвокатів клопотання, пославшись на невиконання адвокатами при їх подачі необхідних "процесуальних норм".

Однак адвокати спробують вручити ці клопотання слідчому в найближчі дні в інший спосіб.

Московські адвокати раніше подали заяви в СІЗО Лефортово з проханням про допуск до підзахисного. Однак слідчі органи Росії продовжують створювати перешкоди для захисників Панова.

Як відомо, 10 серпня у ФСБ РФ повідомили, що у Криму затримано громадянина України Євгена Панова, якого назвали "одним з організаторів терактів, які готуються в Криму". Брат Панова вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Ще одному затриманому у цій справі Андрію Захтію 5 вересня слідчі органи РФ висунули звинувачення у пособництві тероризму.

У жовтні стало відомо, що Панова та Захтія перевезли до московського СІЗО "Лефортово", після цього правозахисниця бачила криваві рани від наручників на руках Панова і Захтія, а також шрами на обличчі.