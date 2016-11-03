Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову не змогла потрапити на ділянки розведення сил на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні місії на сторінці в Facebook в середу, 2 листопада.

"Сьогодні знову Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - заявили в ОБСЄ.

При цьому місія підкреслює, що готова працювати на Донбасі, проте їй потрібен доступ.

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - підкреслили в ОБСЄ.

Раніше місія ОБСЄ неодноразово заявляла про обмежений доступ до місць розведення сил в зоні АТО.