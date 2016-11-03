Соратника Януковича захищає екс-міністр юстиції Австрії - ГПУ

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Четвер, 3 листопада 2016, 07:00

Одним із захисників колишніх чиновників режиму екс-президента Віктора Януковича є екс-міністр юстиції Австрії.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"Щоб ми так добре орієнтувалися і розуміли, хто нам протистоїть, то захисником одного з так званих колишніх" віпів "є колишній міністр юстиції Австрії", - повідомив він.

При цьому кого саме захищає екс-міністр Австрії, Енин не назвав.

"Я не хотів би озвучувати цю інформацію", - зазначив він.

Теми: Генпрокуратура Янукович
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