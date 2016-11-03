РФ незаконно видобуває на шельфі Чорного моря 2 млрд кубів газу в рік
Російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щорічно на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд куб. м природного газу і забезпечує ним півострів.
Про це повідомила глава української компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова під час засідання комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, передає "УНІАН".
"У Криму газ видобуває російська компанія "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яка потрапила в усі санкційні списки. Якщо хтось задавався питанням, звідки Крим бере газ, то відповім, що Росія за допомогою цієї компанії на шельфі Чорного моря добуває щорічно 2 млрд газу і, таким чином, забезпечує Крим", - сказала Нєжнова, додавши, що щорічна потреба Криму в газі становить 2 млрд куб. м.
Також вона додала, що природний газ видобувається в акваторії, яка є економічною зоною України.
"Цим Російська Федерація порушує Конвенцію з морського права ООН від 1982 року", - сказала Нєжнова
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