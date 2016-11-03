ГПУ не має доказів, що Добкін і Кернес фінансували антимайдан

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Четвер, 3 листопада 2016, 11:16
zn.ua

Колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін і мер Харкова Геннадій Кернес не фігурують у справі про побиття активістів харківського Євромайдану.

Про це розповів керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв’ю "Громадському радіо".

"Ні, їхні імена не фігурують. Збирати антимайдан – це ж не злочин. Такий факт є, але не інкримінується вчинення злочину. Є антиморальні і безчесні речі, а є злочинні. Яку статтю кримінального кодексу ви вбачаєте в тому, що вони зібрали антимайдан?" ­– сказав Горбатюк.

На запитання, чи фігурують їхні прізвища в розслідуванні епізоду, коли зіштовхнулися Майдан і антимайдан і чи причетні вони до фінансування "тітушок", Горбатюк відповів наступне:

"Даних, які б вказували на організацію і фінансування Добкіним і Кернесом, не встановили. Але ми вивчимо провадження, які вони (харківська обласна прокуратура) розслідують і подивимось, наскільки вони їх пропрацювали саме з точки зору організаторів… Йдеться про той день, коли було побиття", – пояснив Горбатюк.

Очільник департаменту спецрозслідувань ГПУ повідомив, що його відомство бере цю справу під власний контроль. 

"Так, перевіримо. Нам повідомляли, що вже є результати, зокрема направлені до суду працівники міліції, які не забезпечили охорону. Подивимось, яка робота проведена щодо організаторів фінансування", – запевнив Горбатюк.

За його словами, вже є відкриті провадження щодо виконавців середньої ланки –це працівники міліції. Що ж до конкретних організаторів – відкритих проваджень поки що немає.

Як відомо, 1 березня 2014 року у Харкові під час мітингу антимайданівців, які зайняли Харківську ОДА, сталася кривава сутичка з активістами Євромайдану.

Учасники мітингу поставили над входом в будівлю ОДА російський прапор і прапор Харкова, нібито звільнивши ХОДА від євромайданівців. Перед цим на мітингу виступили сам Кернес та Михайло Добкін.

Теми: Генпрокуратура Євромайдан Харків Кернес Добкін
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Коментарі — 5
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IP: 77.247.181.---spitfire03.11.2016 12:53
красти кошти із держбюджета через офшорки, витрачати їх, аби найняти бандитів, які захоплюють державні установи і вивішують чужий прапор - це не склад кримінального злочину?

пане Горбатюк, агов, прокиньтесь, тут має бути поставлене питання про професійну придатність.
не тільки Вашу, але й усього складу харківської прокуратури.

до речі, чому саме вони розслідують злочини, вчинені в Харкові?
це тому, що вони пов'язані із Кернесом та Добкіним?
тому, що Кернес і Добкін пов'язані із Порошенком?
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IP: 73.178.187.---Тарас Українець03.11.2016 12:46
Юга ну ти красень. Та ні, ти лайно...
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IP: 178.150.152.---TKorolkov03.11.2016 12:15
formalin:
Збирати антимайдан - не злочин. А давати вказівки щодо дій цих людей, підбирати командирів, забезпечувати фінансування з бюджету?? А озброювати цих людей палками і кастетами? А організовувати міліцейське прикриття? А особиста присутність при бандитських діях цих злочинців? А направляти автобусами на Київ? А організація харківських з'їздів? По сукупності фактів тут безумовно набирається на кілька статей, і на статтю про державну зраду у т.ч. Чи аналізував хтось дії Кернеса і Добкіна щоденно і погодинно у той період?
Генпрокуратура уже давно все анализирует через объемы вложений в карманы прокуроров и приказов
сверху. А современные прокуроры даже не знают, что значит слово "анализировать"
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IP: 93.75.36.---formalin03.11.2016 12:07
Збирати антимайдан - не злочин. А давати вказівки щодо дій цих людей, підбирати командирів, забезпечувати фінансування з бюджету?? А озброювати цих людей палками і кастетами? А організовувати міліцейське прикриття? А особиста присутність при бандитських діях цих злочинців? А направляти автобусами на Київ? А організація харківських з'їздів? По сукупності фактів тут безумовно набирається на кілька статей, і на статтю про державну зраду у т.ч. Чи аналізував хтось дії Кернеса і Добкіна щоденно і погодинно у той період?
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IP: 37.53.5.---hot11103.11.2016 11:46
А ніхто і не сумнівався в тому,що Кернес і Добкін-патріоти України.
І всі майданівські наїзди на цих жидобандерівців-суцільний наклеп.
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