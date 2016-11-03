Нардепи прийняли закон про фрілансерів

00
1
Четвер, 3 листопада 2016, 12:17

Верховна Рада схвалила закон щодо усунення адміністративних бар'єрів для фрілансерів.

За прийняття закону 4496 проголосували 270 нардепів.

Його вніс до парламенту колектив авторів, зокрема Вікторія Пташник (позафракційна), Владислав Голуб (БПП), Оксана Продан (БПП) та інші.

Так, у пояснювальній записці депутати вказують, що переважна більшість фрілансерів внаслідок складності і надмірної бюрократизації процесу не працює у легальному полі, а користується системами Payoneer, PayPal тощо.

Через це обсяги експорту послуг дедалі скорочуються. У 2015 році експорт послуг склав лише 83% від показника 2014 року (дані Держстату). Комп’ютерних послуг надано на майже 966 млн. дол. США, а це лише 88% від обсягів 2014 року.

Цей закон, на думку нардепів, дозволить максимально зменшити адміністративні бар’єри під час процедур укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), зарахування валютної виручки, а також бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

У свою чергу це призведе до виведення значного обсягу фрілансерів у легальну площину.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бондаренко пояснила, що прийшла в Раду захищати сепаратистів 3 листопада 2016, 12:31
В Раді обурилися візитом регіоналки Бондаренко 3 листопада 2016, 12:04
Законопроект про спецконфіскацію визнано корупціогенним – нардеп 3 листопада 2016, 10:22
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 213.227.249.---Basta1303.11.2016 12:24
У легальну площину? чтобы маски шоу от сбу и ментуры постоянно приходили и нервы трепали своим гопстопом?
Лучше уж в Польше или Черногории работать и платить им налоги, а в Украину приезжать гостем.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Бондаренко пояснила, що прийшла в Раду захищати сепаратистів
Нардепи прийняли закон про фрілансерів
В ЄС попереджають: проект Дерев’янка шкодить досягненням е-декларування
Бойовики обстріляли передмістя Маріуполя
Усі новини
Інше місто

Ян Шкуро про вуличну їжу Нью-Йорка

Відео

Brutto записали пісню на вірш Сергія Жадана