У Харкові зросла загроза терактів - СБУ

СБУ заявляє, що отримала інформацію про потенційні загрози проведення масових протестних заходів антидержавного характеру з 4 по 20 листопада в Харківській області.

Про це йдеться у повідомленні Харківської міськради.

За інформацією СБУ, заклики прийти на такі протестні акції поширюють через соцмережі представники проросійськи налаштованих політичних структур.

"Як дати проведення масових акцій антидержавного характеру зазначено 4 листопада - так званий "День народної єдності", державне свято Російської Федерації, та 19 листопада - заплановані масові заходи в великих містах України в рамках акції "Тарифний супротив", - сказано у повідомленні.

Харківська міськрада просить городян бути уважними і обережними в місцях масового скупчення людей.

Як відомо, 22 лютого 2015 року вдень біля Палацу спорту у Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух.

В результаті теракту загинули дві людини (в т.ч. і один з координаторів місцевого євромайдану Ігор Толмачов), були поранені 11 осіб. Пізніше ще двоє померли в лікарні.

Українська правда