Лутковська не виключає свого приїзду в Крим

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Четвер, 3 листопада 2016, 12:52

Омбудсмен Валерія Лутковська обіцяє обміркувати питання щодо свого приїзду до окупованого Криму.

Про це вона сказала в ефірі програми "Кримське питання" на каналі ATR, яка вийшла в ефір у середу, 2 листопада, передають 15 минут..

Відповідаючи на репліку ведучого Айдера Муждабаєва про те, що варто було б відвідати судові процеси в Криму, щоб привернути увагу до репресій щодо кримських татар, як це зробила народний депутат Надія Савченко, відвідавши суд у справі політв'язнів Карпюка і Клиха в Москві, Лутковська сказала: "Участь українського омбудсмена на території сьогоднішнього Криму, не знаю, наскільки це спричинить за собою процесуальні наслідки, але з точки зору підтримки, я обдумаю це питання і, напевно, я з вами погоджуся".

Разом з тим, омбудсмен підкреслила, що не є політиком, на відміну від Надії Савченко.

"До чого призводить участь у судовому засіданні – це не участь активна, це просто приїзд для того, щоб надати політичну підтримку і чинити політичний тиск на суд. Але я не політик, я не надам таку політичну підтримку", – додала Лутковська.

Омбудсмен зазначила, що в окупований Крим раніше приїжджали представники міжнародних правозахисних організацій, які спілкувалися з кримськими татарами. І після від'їзду делегацій, ФСБ РФ проводив обшуки і допити тих кримчан, з ким спілкувалися правозахисники.

При цьому вона припустила, що її приїзд може створити додаткові проблеми для кримських татар.

У свою чергу Айдер Муждабаєв запевнив омбудсмена, що родичам політв'язнів вже нічого втрачати, їх і так регулярно викликають на допити в ФСБ, тому вони зустрінуться з омбудсменом, якщо вона приїде в Крим.

Теми: Крим
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IP: 88.135.249.---boreas03.11.2016 13:01
Российские оккупанты её просто не пустят.
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