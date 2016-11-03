Активісти: Судді Януковича зможуть утриматися на посадах

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Четвер, 3 листопада 2016, 16:05

Активісти попереджають, що без змін приймати закон про Вищу раду правосуддя не можна.

Про цей заявляють експерти Реанімаційного пакету реформ.

Вони вказують, що незважаючи на урахування деяких попередніх пропозицій РПР, законопроект №5180 усе ще містить положення, які можуть знівелювати попередні досягнення судової реформи, зокрема:

– громадськість не зможе ефективно взаємодіяти з ВРП, а ВРП матиме широку дискрецію, щоб проводити закриті розгляди щодо суддів;

– судді Януковича зможуть утриматися на посадах без конкурсу, а нову ВРП у 2019 році зможуть формувати судді, які не підтвердили свою відповідність займаній посаді;

– унаслідок ущемлення прав скаржників процвітатиме кругова порука та безкарність, неможливим стане притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, якщо судова справа не пройде всі інстанції;

– підозрювані в злочині судді зможуть уникати відповідальності.

Таким чином, РПР підтримує необхідність ухвалення законупро Вищу раду правосуддя, але лише за умови, що документ буде відповідати тим критеріям, на яких наголошує громадськість.

Зокрема РПР закликає під час розгляду законопроекту вилучити пункт перехідних положень, який дає можливість кандидатам у судді з "резерву Януковича" не проходити повторно кваліфіспит і спецперевірку.

З повним переліком пропозицій РПР щодо законопроекту про Вищу раду правосуддя можна ознайомитися ТУТ.

Як відомо, законопроект №5180 стоїть до включення у порядок денний у четвер, 3 листопада. 

Українська правда

Теми: суд Янукович
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