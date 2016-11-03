У дружини київського судді яхта, човен і десятки тисяч доларів

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Четвер, 3 листопада 2016, 16:23

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін задекларував наявність у дружини яхти, моторного човна і 70 тисяч доларів в 2015 році.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передають Українські новини.

При цьому у судді немає свого житла, але його дружина (дочка Володимира Яцуби, який був екс-міністром регіонального розвитку в урядах Миколи Азарова і Віктора Януковича,) Анна Саніна володіє квартирами в Києві і Дніпрі, а також земельною ділянкою в Козині Київської області.

Також вона володіє яхтою Beneteau OC 37 (купленою за 460 тисяч гривень) і моторним човном Brig Eagle 645L (вартість не вказана).

 
фото: Signature Yachts
 
Фото: CharterWorld

Санін задекларував тільки автомобіль Toyota Land Cruiser 2008 року випуску.

Крім того, він володіє акціями енергопостачальних компаній: "Волиньобленерго" - 10 акцій і по 1 акції "Миколаївобленерго" і "Донецькобленерго", які придбав у 2008 році.

Також суддя задекларував отримання матеріальної допомоги в сумі 13 тис. гривень і подарунок в негрошовій формі вартістю 144 тис. гривень.

Його дружина, працюючи в Адміністрації морських портів, також отримала матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень.

На рахунках в Укрексімбанку у неї знаходиться 70 тисяч доларів, 5,8 тисяч євро і 2,9 тисячі гривень.

Суддя Санін задекларував позичені 50 тисяч доларів, а також 5 тис. євро і 250 тис. гривень готівки.

Теми: декларація суд Київ
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Коментарі — 2
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IP: 46.133.240.---Naim03.11.2016 17:05
А сколько бы нашлось всего интересного, если бы в декларации вримывали родителей и детей, бывших жен и мужей, на которых переписывают все награбленное!
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IP: 5.45.255.---kerubino03.11.2016 16:36
І яка проблема ,беріть це сімейство хабарників і в кутузку ,поки не скажуть де награбували кошти ,чи може влада користувалась послугами цього злодія ,ну тоді дайте йому орден .
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