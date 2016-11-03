У дружини київського судді яхта, човен і десятки тисяч доларів

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін задекларував наявність у дружини яхти, моторного човна і 70 тисяч доларів в 2015 році.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передають Українські новини.

При цьому у судді немає свого житла, але його дружина (дочка Володимира Яцуби, який був екс-міністром регіонального розвитку в урядах Миколи Азарова і Віктора Януковича,) Анна Саніна володіє квартирами в Києві і Дніпрі, а також земельною ділянкою в Козині Київської області.

Також вона володіє яхтою Beneteau OC 37 (купленою за 460 тисяч гривень) і моторним човном Brig Eagle 645L (вартість не вказана).

Санін задекларував тільки автомобіль Toyota Land Cruiser 2008 року випуску.

Крім того, він володіє акціями енергопостачальних компаній: "Волиньобленерго" - 10 акцій і по 1 акції "Миколаївобленерго" і "Донецькобленерго", які придбав у 2008 році.

Також суддя задекларував отримання матеріальної допомоги в сумі 13 тис. гривень і подарунок в негрошовій формі вартістю 144 тис. гривень.

Його дружина, працюючи в Адміністрації морських портів, також отримала матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень.

На рахунках в Укрексімбанку у неї знаходиться 70 тисяч доларів, 5,8 тисяч євро і 2,9 тисячі гривень.

Суддя Санін задекларував позичені 50 тисяч доларів, а також 5 тис. євро і 250 тис. гривень готівки.