Ще 6 кримським татарам призначили психіатричну експертизу

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Четвер, 3 листопада 2016, 16:31

Російська окупаційна влада призначила ще шістьом кримським татарам, яких вони звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", примусову психологічну експертизу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Курдебінов.

Він нагадав, що раніше про намір російського слідства продовжувати таку практику заявляв адвокат Едем Смедляев.

"Дійсно, сьогодні також моєму підзахисному Вадиму Сіруку було представлено для ознайомлення постанову слідчого ФСБ про призначення примусової стаціонарної психіатричної експертизи стосовно шістьох кримських татар мусульман, в т. ч. і щодо Вадима. Всі шестеро – обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір" – Ялтинська шістка заарештованих (Ялта, Алушта, Краснокам'янка) – Алієв М. Н., Сірук Ст. А., Бекіров І. Н., Куку Е-У. К., Алімов Р. М., Джеппаров А. Б." – повідомив він.

За словами Курдебинова, ці кримські татари виступили в підтримку Ільмі Умерова, якому раніше провели таку примусову експертизу.

"Також вони вважають, що немає жодної законної підстави проводити щодо них будь-які психіатричні експертизи, і робиться це лише для підстраховки слідства; зазначені дії слідства – принижують їх честь і ділову репутацію", – додав він.

Як відомо, примусова психологічна експертиза визнала Умерова здоровим.

Українська правда

Теми: кримські татари Крим права людини
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