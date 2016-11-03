Комітет візьметься за "справу Новинського" не раніше, ніж за тиждень
Регламентний комітет Верховної Ради розгляне подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Опозиційний блок Вадима Новинського не швидше, як через тиждень.
Про це в коментарі УП заявив голова комітету Павло Пинзеник.
Він зазначив, що ще не отримав текст подання ГПУ.
"Прикинемо по строкам: він (Луценко - ред.) виставив на Facebook, значить воно до мене прийде до кінця тижня. Скоріше за все через тиждень - на пленарний", - сказав Пинзеник.
"Технологія дуже проста: одержує Подання Верховна рада, після того Новинському 5 днів на пояснення, він дає пояснення, призначаємо засідання комітету… Самі порахуйте, виходить якраз десь тиждень - на наступний пленарний", - сказав він.
Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського за узурпацію влади і вплив на українську церкву.
"Вадим Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник", - сказала речник Генпрокурора Лариса Сарган.
Згідно із інформацією на сайті Верховної Ради, наступний пленарний тиждень почнеться 15 листопада.
Роман Кравець, УП
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