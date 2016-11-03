Луценко призначив прокурором Полтавщини Кармазіна

58 переглядів
1
Четвер, 3 листопада 2016, 17:12

Генпрокурор Юрій Луценко призначив новим прокурором Полтавської області Миколу Кармазіна.

Таке рішення він озвучив під час офіційної зустріч Луценка із керівниками відділів Полтавської прокуратури, повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Як пишуть Новини Полтави у Кармазін у 2015 році працював на посаді прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генпрокуратури.

 

Микола Кармазін подав паперову та електронну декларацію про доходи за 2015 рік.

В електронній декларації Кармазін задекларував земельні ділянки площею: 40 тис. 465 кв.м. у селі Балясному Диканьського району та 570 кв.м. у селі Марченки того ж району.

Також він задекларував 315 тис. 632 грн зарплати та 80 тис. 483 грн пенсії, готівкою 19 тис. доларів США.

Його дружина, Людмила Кармазіна, має квартиру, площею в 64 кв.м., зарплату в 72 тис. 598 грн та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю — 500 грн.

Єдиний задекларований автомобіль — Skoda Octavia 2013 р.в., вартістю 258 тис. грн — перебуває у власності Кармазіної Марини Олександрівни.

Теми: прокуратура Полтава
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прокуратура допитає члена НАЗК Рябошапку 1 листопада 2016, 17:35
Слідство з'ясувало причини обвалу на Львівському полігоні 31 жовтня 2016, 18:21
На Київщині побили оператора, який знімав сюжет про видобуток піску 30 жовтня 2016, 19:01
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.118.186.---Jürij03.11.2016 17:27
Ха, ха, ха!!!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
З VIP-відділення "Приватбанку" держслужба вилучила готівку
МЗС Киргизії і України взялися за "неіснуючу розмову" президентів
Луценко просить Раду дати дозвіл на зняття недоторканності з Новинського
Лещенко: "Народний фронт" шантажує Гройсмана через тендер
Усі новини
Інтегрована мова

Школярі нарешті заговорять українською

Інше місто

Ян Шкуро про вуличну їжу Нью-Йорка