Новинський каже, що не боїться кримінального переслідування

Депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський вважає намір генпрокурора Юрія Луценка просити Раду дати дозволу на його переслідування політично мотивованим.

Про це він заявив журналістам в кулуарах Ради, коментуючи публікацію Луценком частини цього подання в Facebook.

Він також заявив, що побачив у цьому документі "масу" граматичних і стилістичних помилок і припустив, що мова йде про чернетку.

"Ця справа політично вмотивована. Повністю сфабрикована і ґрунтується на свідченнях однієї людини (митрополита Олександра Драбинка – ред.), щодо якого, взагалі-то, теж повинна бути заведена кримінальна справа. І, боячись переслідування, мабуть, кримінального, він свідчить ложно тут ... вона грунтується на свідченнях однієї людини, одного або двох", – сказав Новинський.

Він додав, що ходив на допити у цій справі і брав участь в очній ставці з цим свідком.

Також він запевнив, що не боїться зняття з себе депутатської недоторканності і запевнив, що "жив по совісті і за законами України".

Новинський додав, що не збирається виправдовуватися і лише виступить із заявою з цього приводу. Він заявив, що, швидше за все, буде просити фракцію "Опозиційний блок" голосувати за зняття з нього недоторканності.

Він висловив припущення, що хтось вводить Луценка в оману у цій справі. За його словами, його адвокати регулярно подавали запити до ГПУ про те, чи є підозра проти Новинського і завжди отримували негативну відповідь. Останню таку відповідь, за його словами, ГПУ надала 31 жовтня.

"31 жовтня, три дні тому, був відправлений лист з Генеральної прокуратури, в якому сказано, що жодних підозр щодо Новинського не існує ... Що сталося за три дні, скажіть мені?" – сказав він.

Депутат пообіцяв вивісити цей документ на своїй сторінці в Facebook.

Новинський заявив, що не збирається втікати з України, але повідомив, що у п'ятницю має намір полетіти на Афон для приєднання до паломницької групи митрополита Онуфрія і повернутися звідти в понеділок.

Коментуючи заяву Драбинка про те, що його примусово утримували під охороною протягом півроку під контролем Новинського, депутат заявив, що Драбинко сам написав заяву з проханням цієї охорони і відмовився від неї лише 21 лютого 2014 року, подякувавши за її надання.

Він зазначив, що Драбинко в цей час ходив на служіння, різні заходи, де міг повідомити про примусове утримання під охороною, але не зробив цього.

За словами Новинського, цю справу почали розкручувати лише півроку тому, тобто через два роки після революції.

Коментуючи звинувачення у доведенні до смерті митрополита київського Володимира, він заявив, що ці звинувачення брехливі.

"Мені це точно ніхто не інкримінує і про це немає ніяких даних. Ми всі колись помремо, розумієте? Як можна довести до смерті людину, яка перебувала у такому важкому стані?" – заявив він.

Депутат додав, що оплачував лікування Володимира.

Як відомо, 28 жовтня Луценко анонсував подання у Верховну Раду про зняття недоторканості з нардепа Вадим Новинського.

Він розповідав про справу про спроби Януковича поставити під контроль громадські та релігійні організації, зокрема коли за його вказівкою відбувалося позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка.

"Ця справа по викраденню людини буде направлятися до суду після рішення Верховної ради, адже там підозрюється у співучасті і народний депутат України", – зазначав Луценко.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

Олег Шанковський, УП