Коломойський збирає в парламенті групу "Укроп" - джерела

Олігарх Ігор Коломойський, можливо, хоче збирає в парламенті депутатську групу "Укроп".

Про це УП повідомили власні джерела в партії "Укроп".

Формуванням групи займається близький соратник Коломойського Ігор Палиця. Так попередньо було досягнуті домовленості про приєднання до групи депутатів "Свободи" та "Народний контроль".

"Палиця домовлявся з Кривецьким (Ігорем, член партії "Свобода")", - зазначив співрозмовник.

Джерела стверджують, що для формування групи їм бракує лише трьох нардепів.

"Наразі є 16 нардепів, для групи треба 19 чоловік", - зауважив співрозмовник.

"Українська правда" звернулася до Ігоря Коломойського за коментарем, але поки він не відповів.

Роман Кравець, УП