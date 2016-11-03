Коломойський збирає в парламенті групу "Укроп" - джерела
Олігарх Ігор Коломойський, можливо, хоче збирає в парламенті депутатську групу "Укроп".
Про це УП повідомили власні джерела в партії "Укроп".
Формуванням групи займається близький соратник Коломойського Ігор Палиця. Так попередньо було досягнуті домовленості про приєднання до групи депутатів "Свободи" та "Народний контроль".
"Палиця домовлявся з Кривецьким (Ігорем, член партії "Свобода")", - зазначив співрозмовник.
Джерела стверджують, що для формування групи їм бракує лише трьох нардепів.
"Наразі є 16 нардепів, для групи треба 19 чоловік", - зауважив співрозмовник.
"Українська правда" звернулася до Ігоря Коломойського за коментарем, але поки він не відповів.
Роман Кравець, УП
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