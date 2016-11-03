По силах АТО у четвер стріляли 24 рази
Проросійські бойовики у четвер 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 15 обстрілів.
"Поблизу Талаківки та Широкиного бойовики використовували проти українських захисників стрілецьку зброю, в Лебединському - вогонь БМП, кулемети та гранатомети. Також з боку противника обстріли в районах Павлопіля, Богданівки та Водяного здійснено з мінометів калібру 82-мм", - зазначається у повідомленні.
Разом з тим на Луганському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій. В Новоолександрівці та Трьохізбенці проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, а в районі Сизого – стрілецьку зброю.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування 4 рази порушували режим тиші.
"У бік підрозділів сил АТО в Авдіївці противник використав одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети калібрів 82 та 120-мм, а в Луганському – вогонь БМП", - повідомили в прес-центрі.
Українська правда
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