По силах АТО у четвер стріляли 24 рази

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Четвер, 3 листопада 2016, 19:44

Проросійські бойовики у четвер 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 15 обстрілів.

"Поблизу Талаківки та Широкиного бойовики використовували проти українських захисників стрілецьку зброю, в Лебединському - вогонь БМП, кулемети та гранатомети. Також з боку противника обстріли в районах Павлопіля, Богданівки та Водяного здійснено з мінометів калібру 82-мм", - зазначається у повідомленні.

Разом з тим на Луганському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій. В Новоолександрівці та Трьохізбенці проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, а в районі Сизого – стрілецьку зброю.


На Донецькому напрямку незаконні збройні формування 4 рази порушували режим тиші.

"У бік підрозділів сил АТО в Авдіївці противник використав одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети калібрів 82 та 120-мм, а в Луганському – вогонь БМП", - повідомили в прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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IP: 88.113.248.---Vasil Toskevich03.11.2016 21:08
Надо быть объективными, а не показывать себя белыми и пушистыми! А сколько раз ВСУ стреляло по мирным жителям Донецка? В разы больше!
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