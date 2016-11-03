"Піаніст" з "Відродження" голосував одразу за трьох
Представник депутатської групи "Партія "Відродження" Антон Яценко проголосував за себе та ще двох колег під час ухвалення рішення щодо закону №5180 "Про Вищу раду правосуддя".
Про це повідомляє рух "Чесно".
На відео голосування видно, що Яценко крім свого місця натискає кнопки і на двох пустих місцях поруч.
У "Чесно" зазначили, що для депутата Яценка це вже третій зафіксований факт кнопкодавства.
Журналісти називають Антона Яценка "хрещеним батьком" Тендерної палати через його ймовірну причетність до корупційних схем у сфері держзакупівель у 2000-ні роки.
Родина Антона Яценка, згідно його декларації за 2015 рік, користується будинком у Києві 611 кв. м, а також будинком 1520 кв.м, земельними ділянками та іншими об'єктами нерухомості в смт. Козині, що має репутації місця елітної забудови.
Більшість нерухомсті записана на Івана Кравчука, що може бути батьком дружини Яценка Кравчук Людмили Іванівни. Жодного сімейного бізнесу депутат не задекларував.
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