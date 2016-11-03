"Піаніст" з "Відродження" голосував одразу за трьох

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Четвер, 3 листопада 2016, 20:31

Представник депутатської групи "Партія "Відродження" Антон Яценко проголосував за себе та ще двох колег під час ухвалення рішення щодо закону №5180 "Про Вищу раду правосуддя".

Про це повідомляє рух "Чесно".

На відео голосування видно, що Яценко крім свого місця натискає кнопки і на двох пустих місцях поруч.

 
 
 

У "Чесно" зазначили, що для депутата Яценка це вже третій зафіксований факт кнопкодавства.

Журналісти називають Антона Яценка "хрещеним батьком" Тендерної палати через його ймовірну причетність до корупційних схем у сфері держзакупівель у 2000-ні роки.

Родина Антона Яценка, згідно його декларації за 2015 рік, користується будинком у Києві 611 кв. м, а також будинком 1520 кв.м, земельними ділянками та іншими об'єктами нерухомості в смт. Козині, що має репутації місця елітної забудови.

Більшість нерухомсті записана на Івана Кравчука, що може бути батьком дружини Яценка Кравчук Людмили Іванівни. Жодного сімейного бізнесу депутат не задекларував.

Теми: Верховна Рада Кнопкодавство
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