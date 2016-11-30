У парламенті Південної Кореї зібрали голоси для імпічменту

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Середа, 30 листопада 2016, 09:09

У парламенті Південної Кореї набралося достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент президенту країни Пак Кин Хє.

Про це повідомляє в середу агентство Yonhap, передає "Интерфакс".

Для того, щоб змістити главу країни, за це мають проголосувати не менше 200 із 300 депутатів.

Опозиція й незалежні парламентарі мають у цілому 172 голоси. Тому для імпічменту необхідна підтримка мінімум 28 людей із правлячої партії "Сенурі". Її представник Хван Ян Чуль заявив, що цю планку досягнуто.

"Були побоювання, що ми можемо засумніватися після вчорашнього виступу президента, але на сьогоднішній зустрічі ми підтвердили, що наша позиція стала лише жорсткішою", – заявив він.

Представники основних опозиційних партій у парламенті Південної Кореї – Спільної демократичної партії, Партії справедливості й Народної партії – на зустрічі в середу підтвердили намір позбавити Пак Кин Хє її повноважень через процедуру імпічменту.

"Народ Південної Кореї не хоче вступати в новий рік із Пак Кин Хє в якості президента. За нашою Конституцією є лише один спосіб покласти край її президентству, і це процес імпічменту", – наводять ЗМІ слова представника Спільної демократичної партії Чху Міе.

Крім цього, представники всіх трьох партій вважають, що Пак Кин Хє має залишити посаду без жодних умов.

У понеділок Пак Кин Хє заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створено необхідні політичні умови.

Голосувати про імпічмент президенту Південної Кореї планується між 2 і 9 грудня.

Як відомо, політичний скандал навколо президента Південної Кореї розгорівся після того, як стало відомо, що її наближена Цой Сун Сіль, не займаючи посад в адміністрації, правила низку текстів президентських виступів до того, як їх було публічно прочитано.

Крім цього, Цой Сун Сіль звинувачують у перерахуванні пожертв, отриманих примусом від низки великих компаній у НКО, створені для потреб Цой Сун Сіль.

Південнокорейська прокуратура висунула звинувачення Цой Сун Сіль і двом колишнім помічникам Пак Кин Хє, які, припускають, були поплічниками Цой Сун Сіль.

Теми: Південна Корея
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