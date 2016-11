Катастрофа в Колумбії: літак вимагав посадки через брак пального – ЗМІ

Перед катастрофою пілот в Колумбії рейсу LMI2933 Мігель Кірога на підвищених тонах вимагав у диспетчерів посадки через брак пального.



Про це повідомляє в середу видання "Медуза".



За даними джерел газети El Tiempo, до моменту падіння борт здійснював вже третє коло очікування поблизу аеропорту, оскільки пріоритет посадки був призначений другому рейсу з Боготи, який раніше повідомив про проблеми з приладами.



Про брак пального також розповідала, стюардеса Хімена Суарес, яка вижила в аварії. При цьому в офіційному попередньому звіті про катастрофу колумбійська влада заявила, що пілот доповідав диспетчерам тільки про проблеми з електронікою.

