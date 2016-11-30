Катастрофа в Колумбії: літак вимагав посадки через брак пального – ЗМІ
Перед катастрофою пілот в Колумбії рейсу LMI2933 Мігель Кірога на підвищених тонах вимагав у диспетчерів посадки через брак пального.
Про це повідомляє в середу видання "Медуза".
За даними джерел газети El Tiempo, до моменту падіння борт здійснював вже третє коло очікування поблизу аеропорту, оскільки пріоритет посадки був призначений другому рейсу з Боготи, який раніше повідомив про проблеми з приладами.
Про брак пального також розповідала, стюардеса Хімена Суарес, яка вижила в аварії. При цьому в офіційному попередньому звіті про катастрофу колумбійська влада заявила, що пілот доповідав диспетчерам тільки про проблеми з електронікою.
#NEWSGRAPHIC on the latest details in the Colombian air crash that killed 71 people pic.twitter.com/dOM2m7ezHJ— AFP news agency (@AFP) November 30, 2016
Остаточно встановлено також кількість жертв катастрофи.
За даними рятувальників, на борту перебували 68 пасажирів, а не 72, як повідомлялося раніше.
Четверо людей не встигли на рейс. З 77 пасажирів і членів екіпажу катастрофу пережили сім. Згодом один вцілілий помер у лікарні.
Як відомо, літак, на борту якого були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе", розбився в Колумбії у вівторок, 29 листопада.
Футболісти летіли на перший фінальний матч Південноамериканського кубка.
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