13 "беркутівців" усунено від роботи в поліції на час розслідування

Бійці "Беркута", яких підозрюють у злочинах стосовно учасників протестів на Майдані у грудні 2013-лютому 2014 років, усунуті від служби на час розслідування.

Про таке рішення керівництва Національної поліції України повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Після рішення суду питання подальшої служби колишніх "беркутівців" у поліції вирішуватимуть атестаційна і поліцейська комісія.

Як повідомляється, поліція спрямувала до Генпрокуратури лист щодо надання інформації щодо процесуального статусу поліцейських у кримінальних провадженнях з приводу вчинення злочинів стосовно учасників Революції Гідності, зокрема – стосовно тих працівників поліції, які на той час служили у "Беркуті".

ГПУ надала інформацію щодо 13 таких осіб, які перебували на той час на службі. Стосовно 6-ти працівників обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою або домашній арешт. Відносно ще 4 екс-беркутівців міра запобіжного заходу не обиралася.

"Проте керівництвом Національної поліції України усіх 13 осіб усунуто від виконання службових обов’язків, вони чекають на рішення суду", – інформує НПУ.

Крім того, в поліції наголосили, що екс-командир роти "Беркут" Євген Антонов, якого ідентифікували як активного учасника розгону студентів у ніч на 30 листопада 2013 року, вже тривалий час не працює у лавах правоохоронців: його звільнили ще до атестації в Нацполіції.

Як відомо, "Беркут" було ліквідовано 26 лютого 2014 року наказам Арсена Авакова. Втім деякі з його представників продовжили роботу в новій поліції після переатестації.