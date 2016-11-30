РФ погрожує Києву ракетним ударом через навчання поруч з Кримом – ЗМІ

8968 переглядів
3
Середа, 30 листопада 2016, 10:35

У разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адміністративного кордону з Кримом Росія погрожує Києву ракетним ударом у відповідь.

Це випливає з листа Міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ, повідомляє DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України.

В листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удар по українських пускових установках.

Як відомо, Міноборони РФ в п'ятницю запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Теми: Росія Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Міноборони України допускає ракетний удар Росії, Пєсков розвів руками 30 листопада 2016, 13:02
Стрільби біля Криму: МЗС РФ заявив, що Київ хоче "жорсткої реакції" 30 листопада 2016, 12:45
Кабмін розірвав угоди з РФ про співпрацю в сфері ТБ і радіо 30 листопада 2016, 12:40
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.178.113.---Василий Дамаскин30.11.2016 12:48
А. Турчинов наверно решил выступить в роли тореадора - подразнить противника с целью его действий для обновления интереса в Европе к становящимся привычным конфликту. В надежде, что НАТО сможет выступить в роли матадора. Безусловно,это можно делать при объективной, обоснованной уверенности в собственных силах.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.75.55.---Vlad Christophorov30.11.2016 11:30
Brokerman:
А зачем ему их отменять? :)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.133.225.---Brokerman30.11.2016 11:25
га-га-га... Турчинов начиная пуски.. попробуй теперь ВЫРАЗИТЬ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И ОТМЕНИТЬ ИХ..
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Міноборони України допускає ракетний удар Росії, Пєсков розвів руками
На Донбасі за добу один військовий загинув, двоє поранено - штаб
ГПУ і НАЗК заплутались з декларацією Ричкової
Стрільби біля Криму: МЗС РФ заявив, що Київ хоче "жорсткої реакції"
Усі новини
Фото

Як виглядатиме театр на Андріївському узвозі

Відео

Як правильно мити руки. Інструкція в запальному танку казахських медсестер