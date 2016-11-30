Через обстріли бойовиків поранено чоловіка в Авдіївці

В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиками поранення отримав 49-річний чоловік, також пошкоджено два будинки.

Про це у своєму Facebook повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні в результаті обстрілу міста бойовиками, район вулиці Шевченка, отримав осколкове поранення чоловік, 1967 року народження", - сказано в повідомленні.

"Його доставилм в місцеву лікарню. Пошкоджено два житлових будинки", - додав він.

Більше ніяких подробиць Аброськін не повідомив.

Як відомо, в районі Авдіївки бойовики регулярно обстрілюють промзону. Крім того, неодноразово снаряди бойовиків діставали і до житлових кварталів Авдіївки.