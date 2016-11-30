Гройсман: Провал реформаторів – це не провал реформ
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає не плутати невдачі окремих чиновників-реформаторів із провалом реформ в Україні.
"Провал реформатора – дещо інше, ніж провал реформи", – сказав він на засіданні Кабінету міністрів.
"У мережах поширюється інформація про деяких міністрів-реформаторів, що "все пропало", реформи провалені – які раніше працювали в уряді і так говорять про це. Думати про те, що ти прийдеш працювати будь-куди і буде легко, і ти зараз швидко проведеш реформи – я думаю, що це дуже наївно", – зазначив Гройсман.
Він навів приклад із ціноутворенням на ліки, коли з урядом робили "кульбіти", змінювали коми та ставили інші завади. "Ми вийшли на фінал – і це ще не кінець, я розумію, що при формуванні з нами знову будуть гратися, щоб показати суспільству, що це не працює. Але ми й це пройдемо", – сказав прем’єр.
"На мій погляд, є дві різниці, які потрібно визначити: провал реформатора – це дещо інше, ніж провал самої реформи. Тобто якщо хтось не впорався і провалився як реформатор – має сказати: "У мене не вийшло, я провалився", – а не шукати причину... А якщо реформа вдалася, сказати: "Ми це зробили, тому що", – заявив Гройсман.
За його словами, "ніхто нікому не обіцяв, що буде легко".
"Треба відрізняти реформаторські здібності будь-кого від самої суті реформи і її проведення. І є різниця між провалом реформатора і провалом самої реформи", – сказав прем’єр.
Він зазначив, що "багато речей уже зроблено, але ще більше треба зробити при всіх непростих викликах, які є".
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Але бред несе.