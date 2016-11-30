Порошенко оголосив конкурс на місце Саакашвілі

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Середа, 30 листопада 2016, 11:53

Президент Петро Порошенко оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Про це сказано у його розпорядженні від 30 листопада.

У документі також детально розписані посадові обов'язки майбутнього губернатора та вимоги до його кваліфікації.

Документи на участь у конкурсі слід надсилати до 18:00 15 грудня, сам конкурс відбудеться о 10:00 20 грудня в Києві.

Як відомо, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

9 листопада Порошенко задовольнив цю заяву.

Українська правда

Теми: Порошенко Саакашвілі Одеська область
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