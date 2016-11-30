Україна повинна ввести візовий режим з Росією – Турчинов

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Середа, 30 листопада 2016, 12:22

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що Україна повинна ввести візовий режим з Росією з міркувань безпеки.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Моя думка? Так (потрібно вводити візовий режим - ІФ). На жаль, Міністерство закордонних справ у нас поки не підтримує цю позицію. Вони апелюють до захисту інтересів наших громадян", – сказав Турчинов.

"У нас дійсно багато гастарбайтерів у Росії. Так, можливо не через найкращі життєві обставини вони змушені були туди виїхати. Але, я хочу сказати очевидну річ: у нас йде війна з Росією. І ми жорстко повинні контролювати будь-яке переміщення через українсько-російський кордон", – зазначив він.

За словами Турчинова, спецслужби Росії активно працюють з усіма групами українських громадян на їх території.

"І якщо для них людина становить інтерес, вони починають вербування. Якщо людина має мужність відмовитися, її просто кидають за ґрати, розповідаючи, що він злочинець або диверсант ГУР МО України. Я думаю, що саме така провокація була зроблена проти українського журналіста Сущенка і багатьох інших", – говорить Турчинов.

Він зазначив, що дуже багато російської агентури працює проти України, маючи право вільно пересуватися через кордон.

"Сьогодні наші країни розділяє не межа, а лінія розмежування з агресором, яку вони в будь-який момент можуть перетворити на лінію фронту. Тому ми повинні жорстко контролювати будь-який перетин кордону. І візи – це один з інструментів контролю", – вважає секретар РНБО.

На його думку, потрібна не тільки віза, а й чіткі правила перетину україно-російського кордону з фіксацією і перевіркою всіх, хто його перетинає.

Він нагадав, що наразі в'їзд і виїзд проходить за закордонними паспортами.

"Але, ще раз повторю, нам потрібна дуже жорстка візова політика з Росією, при всіх проблемах українців, які перебувають в РФ, ми повинні виходити з інтересів країни. Безвізовий режим у нас повинен бути з Європою, а візовий режим, без будь-яких винятків – з Росією", – сказав він.

Теми: Росія візи
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Коментарі — 4
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IP: 195.60.201.---Mya30.11.2016 13:01
Да!
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk30.11.2016 12:47
Якщо продивитись всі висловлювання Турчинова, то вони всі ніби-то вірні, критичні по відношенню до Росіїї але враження таке, що він їх робить, знаючи, що вони не будуть прийняті. Візи не будуть введені поки є Порошенко. Це зрозуміло всім. Для нас це війна -а для нього бізнес і візи можуть йому зашкодити. Люди-заробітчани Порошеку до того самого місця, що і Елимкіну та всім тим, хто кричить "там наші люди". Ось тому Турчинов такий радикальний. Це типова поведінка на публіку агнета впливу ФСБ- демонструвати свою революційну українськість знаючи, що нічого конкретного на шкоду Росіїї з цього не буде.
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IP: 79.237.29.---Marina Kranich30.11.2016 12:47
Не тільки ввести візовий режим, а взагалі розірвати будь-які стосунки з Росією. Будь-які. А що стосується українських гастарбайтерів в Росії, то вони всі поголовно вже настільки русифіковані і ненавидять Україну, що нехай ними Росія й переймається. Єдиним справжнім українським "гастарбайтером" в Росії є персонально пан Порошенко. Тому МЗС і виламується.
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IP: 207.244.86.---Roman Kotsur30.11.2016 12:46
Візовий режим мав бути ще два роки тому, на початку агресії. Як це зробила Грузія, відразу ввела візи. А тут продажні падлюки i зрадники зпонтом турбуються за гастарбайтерів... Просто Ганьба. І Климкина треба зняти, курського наймита. Він не працює на Україну.
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