Рейтинг "Опори": Королевська – найменш результативна, Ляшко – головний оратор

Депутат від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська під час восьмого скликання Ради ініціювала 97 законопроектів, але жоден з них не став законом.

Про це йдеться у дослідженні мережі "Опора".

Таким чином, вона стала найменш результативним депутатом парламенту. Компанію у цьому антирейтингу їй склав позафракційний Євген Мураєв (ініціював 90 законопроектів) та ще 3 депутати від "Опоблоку", а саме: Юрій Солод (79), Дмитро Шпенов (69) і Олександр Вілкул (58). Документ жодного з них не став законом.

Загалом законопроекти 99 депутатів не стали законами, зазначили в "Опорі".

Найпродуктивнішими за співвідношенням кількості поданих законопроектів до прийнятих виявилися Богдан Онуфрик від БПП (прийнято 4 з 7), Вікторія Сюмар від "Народного фронту" (14 з 33) та Гліб Загор від БПП (13 з 34).

Мережа зазначає, що у розрізі фракцій головна відповідальність за творення поточної політики шляхом ініціювання нових законів лежить на БПП і "Народному фронті". Депутати БПП зареєстрували загалом 71% всіх нині чинних законів, а "Народного фронту" – 58%.

Натомість їхні партнери по парламентській коаліції "Європейська Україна", яка проіснувала до лютого 2016 року, взяли участь у підготовці лише третини законопроектів, які врешті стали законами.

"Тобто 2/3 чинних законів були розроблені без безпосередньої участі "Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини". Їхнє партнерство по коаліції більшою мірою проявлялося в спільному голосуванні за законопроекти інших фракцій, ніж в ініціюванні (розробці) спільних законопроектів", – зазначили експерти.

У розрізі фракцій трьома найбільш дисциплінованими фракціями є "Народний фронт" (показник відвідуваності пленарних засідань – 88%), "Блок Петра Порошенка" (86%) і "Самопоміч" (83%). Понад 70% показник участі у голосуваннях продемонстрували фракції Радикальної партії, "Батьківщини" і групи "Відродження".

Найменш дисциплінованою є фракція "Опозиційного блоку", яка в середньому взяла участь в 63% голосувань. Це означає, що в середньому на пленарних засіданнях голосують 27 (з 43) депутатів "Опозиційного блоку".

У рейтингу депутатів, які голосують в розріз з позицією фракції, особливо виділився представник БПП Віталій Чепинога (79% голосувань), Денис Дзензерський від "НФ" (63%), Василь Гуляєв від "Відродження" (62%), Ігор Шурма від "ОБ" (58%) та інші.

Головним оратором Ради з сильним відривом від решти виявився Олег Ляшко (Радикальна партія, 637 виступів), Юрій Левченко (позафракційний, 354), Єгор Соболєв ("Самопоміч", 249), Руслан Князевич (БПП, 244), Олександр Долженков ("ОБ", 196) та інші.

Українська правда