Стрільби біля Криму: МЗС РФ заявив, що Київ хоче "жорсткої реакції"

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Середа, 30 листопада 2016, 12:45

Росія вважає провокацією оголошення Києвом ракетних стрільб в районі Криму.

Про це заявила в середу директор департаменту інформації та друку МЗС РФ Марія Захарова, передає російське агентство ТАСС.

"З приводу так званих навчань з пусками ракет хочу сказати, що, звичайно, це чергова великомасштабна провокація української влади. Орієнтована вона була на ескалацію конфлікту між Україною і Росією. Цю тему Київ постійно підігріває, тримає на плаву", - сказала вона.

За її словами, розрахунок прямий провокації України був в тому, щоб "дочекатися жорсткої реакції з боку Росії".

Захарова заявила, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США у Києва було бажання "всіма силами спробувати зберегти США в якості свого головного покровителя".

Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, повідомило, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму.

Теми: Росія Крим
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