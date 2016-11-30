ГПУ і НАЗК заплутались з декларацією Ричкової

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Середа, 30 листопада 2016, 12:50

ГПУ передала в НАБУ матеріали на депутата Тетяну Ричкову за неподання нею е-декларації, хоча за відповіддю НАЗК нардеп має подавати  декларацію у другу хвилю.

Так, за повідомленням джерел Генпрокуратури, передані матеріали про кримінальний злочин за статей 366-1, що стосується неподання електронної декларації.

За повідомленням співрозмовників, матеріали передані в НАБУ стосуються депутатів Олександра Онищенка та Тетяни Ричкової.

На прохання "Української правди"  прокоментувати цю інформацію, Ричкова заявила, що ще на початку листопада отримала відповідь від НАЗК про те, що вона має подавати декларацію в другу чергу – 1 січня 2017 року.

Посада, яку Ричкова посідала до отримання депутатського мандату, не відносилася до тих, хто має подавати декларацію в першу хвилю. А вступила до обов'язків депутата Ричкова лише 6 вересня.

Офіційно, згідно з даними, оприлюдненими на сайті ЦВК, вона перед обранням була старшим офіцером відділу чергових приймальні Міністра оборони України, Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Перший етап внесення електронних декларацій стосується службових осіб, які станом на 1 вересня 2016 року займали відповідальне та особливо відповідальне становище.

"Враховуючи викладене, якщо станом на 1 вересня 2016 ви не займали згідно зі статтею 50 закону відповідальне та особливо відповідальне становище, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, необхідно подати на другому етапі з 1.01.2017 року", - сказано у роз'ясненні.

 
 

Онищенко раніше в коментарі УП повідомляв, що не може заповнити декларацію, бо НАБУ вилучило в нього всі документи. Він додав, що подавав відповідну заяву до НАЗК.

Оксана Коваленко, УП

Теми: декларація НАЗК Генпрокуратура
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