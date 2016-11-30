Міноборони України допускає ракетний удар Росії, Пєсков розвів руками

Міністерство оборони допускає можливість нанесення ракетного удару Росією в разі проведення Україною ракетних стрільб над Чорним морем 1-2 грудня.



Про це журналістам заявивши заступник міністра оборони Олександр Дублян, повідомляють "Українські новини".



Він підкреслив, що на цей момент володіє інформацією тільки щодо направлення ноти Росією військовому аташе України в зв'язку із запланованими ракетними стрільбами.



"Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми будемо мати вже офіційну інформацію", – сказав заступник міністра.



Дублян допускає, що Росія може реалізувати свої погрози і не допустить українських стрільб над Чорним морем.



"Виходячи з їхніх дій за ці роки, від них (Росії) можна очікувати багато чого поганого і негативного", – відповів він про загрозу Росії завдати ракетного удару по українських пускових установках.



Заступник міністра підкреслив, що Україна запланувала стрільби відповідно до всіх міжнародних норм.



"Дати проведення стрільби визначені 1 і 2 грудня. Повторюю, ми не порушуємо жодної міжнародної норми і в тому числі при проведенні даних стрільб", – заявив він.



При цьому Дублян відмовився відповісти, чи скасує Україна стрільби в зв'язку з погрозами Росії.



У той же час прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання, чи доручав президент РФ Володимир Путін Міноборони РФ підготувати військову відповідь на можливі пуски ракет Україною.



"Не можу відповісти на ваше запитання. Я, чесно кажучи, вперше про це чую, мені потрібно уточнити", – цитує Пєскова ТАСС.



При цьому він додав: "У Кремлі не хотіли б допускати будь-яких дій України в порушенні міжнародного права і які могли б спричинити створення небезпечних умов для міжнародних перельотів над територією Росії або прилеглих районів", - повідомляє російський "Інтерфакс".

Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, повідомило, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму.

Міноборони РФ напередодні запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.