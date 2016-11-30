"Із ним німців зустрічали": Депутата допитають через образу прапора

Генпрокуратура вручила депутату Миколаївської обласної ради Миколі Скорому повістку про виклик на допит з приводу його негативних висловлювань стосовно прапора.

Про це йдеться у повідомленні Миколаївської прокуратури.

Скорого викликають на допит в СБУ 2 грудня.

Раніше, як повідомляє місцеве видання "Никвести", під час засідання постійної депутатської комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села Скорий говорив про "бандерівський прапор".

"Коли я дивлюся на той бандерівський прапор, я його не рву, але ви мене повинні зрозуміти. То стріляли вони там, потім патріоти ці стояли, теж трималися за серце, а потім руку до сонця, ви знаєте цей жест. Не чіпайте мене. Ви хочете, щоб у вас був цей прапор - хай буде. Німців з цим прапором у Львові зустрічали. Я комуніст, у мене є своя партія і свої прапори. Я не чіпаю ваш прапор і гімн, якщо вам подобається - я не заперечую. Це ваш прапор. Це моя думка. Під ним німців у Львові зустрічали", - сказав він.

Зазначимо, що з відео не зрозуміло, чи говорив Скорий про синьо-жовтий прапор, чи червоно-чорний прапор.