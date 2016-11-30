"Із ним німців зустрічали": Депутата допитають через образу прапора

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Середа, 30 листопада 2016, 14:58

Генпрокуратура вручила депутату Миколаївської обласної ради Миколі Скорому повістку про виклик на допит з приводу його негативних висловлювань стосовно прапора.

Про це йдеться у повідомленні Миколаївської прокуратури.                        

Скорого викликають на допит в СБУ 2 грудня. 

Раніше, як повідомляє місцеве видання "Никвести", під час засідання постійної депутатської комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села Скорий говорив про "бандерівський прапор".

"Коли я дивлюся на той бандерівський прапор, я його не рву, але ви мене повинні зрозуміти. То стріляли вони там, потім патріоти ці стояли, теж трималися за серце, а потім руку до сонця, ви знаєте цей жест. Не чіпайте мене. Ви хочете, щоб у вас був цей прапор - хай буде. Німців з цим прапором у Львові зустрічали. Я комуніст, у мене є своя партія і свої прапори. Я не чіпаю ваш прапор і гімн, якщо вам подобається - я не заперечую. Це ваш прапор. Це моя думка. Під ним німців у Львові зустрічали", - сказав він.

Зазначимо, що з відео не зрозуміло, чи говорив Скорий про синьо-жовтий прапор, чи червоно-чорний прапор. 

Теми: Миколаїв Генпрокуратура
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Коментарі — 8
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IP: 77.121.163.---El_Guapo30.11.2016 16:20
farabundo:
И живут же такие уродцы в Украине, жрут украинский хлеб, молятся на кремль и ненавидят ВСЕ украинское. Да еще позволяют себе публично оскорблять народ Украины! Почему эта мразь находится в областном депутатском корпусе? А под "красным знаменем" не забыл как проводили геноцид Украинцев, массовый террор, голодоморы и высылки целых регионов Украины в необъятную Сибирь? И навязали кроваво-красный режим народам Восточной Европы!!!!
Как все просто, оказывается )) На минуточку, хлеб они не просто "жрут" - они его покупают у местных аграриев, т.е. "поддерживают отечественного производителя", тем самым поддерживая метаболизм внутри этих самых аграриев. А начнут покупать импортный хлеб - сразу все обосрутся и вонь поднимется.
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IP: 77.121.163.---El_Guapo30.11.2016 16:13
pereselenec:
це чмо чомусь не згадало кількість злочинів і жертв заподіяних під червоним прапором.
Ще невідомо скільки б було жертв, якби Петлюра з "отаманами"-обриганами чи селюцька ОУН зі своїми рогулями кінцево перемогли.
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IP: 95.134.41.---pereselenec30.11.2016 15:58
це чмо чомусь не згадало кількість злочинів і жертв заподіяних під червоним прапором.
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IP: 81.26.159.---Сергей Одинец30.11.2016 15:55
В стране всё больше маразма. То есть декларации депутатов на миллионы долларов прокуратуру не волнуют, а ЛИЧНОЕ мнение человека - да, он же посмел думать не так, как все другие зомби, имеет своё мнение, паршивец. Пусть он будет хоть капрофилом, высказанное - его личное мнение. Теперь за каждую мысль не по методичке будут допрашивать и сажать? Выстроили Новосовок, а не Украину, поздравляю, товарищи.
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IP: 213.147.166.---farabundo30.11.2016 15:38
И живут же такие уродцы в Украине, жрут украинский хлеб, молятся на кремль и ненавидят ВСЕ украинское. Да еще позволяют себе публично оскорблять народ Украины! Почему эта мразь находится в областном депутатском корпусе? А под "красным знаменем" не забыл как проводили геноцид Украинцев, массовый террор, голодоморы и высылки целых регионов Украины в необъятную Сибирь? И навязали кроваво-красный режим народам Восточной Европы!!!!
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