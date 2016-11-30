Посол у Польщі: заява Сейму про геноцид на Волині - політична декларація

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Середа, 30 листопада 2016, 15:34

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав політичною односторонньою декларацією рішення польського парламенту про визнання геноцидом вбивства поляків на Волині.

Про це він сказав під час відео-конференції в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення польського парламенту про визнання трагічних подій на Волині 1943-44 років геноцидом насправді можна кваліфікувати більше як політичну односторонню декларацію", – сказав він.

За словами дипломата, українські парламентарі кілька разів зверталися на різних рівнях до польських колег, щоб разом прийняти спільний документ, який би дав оцінку цим подіям в період Другої світової війни.

"Тим більше, що в цих подіях гинули не тільки поляки, гинули українці, євреї, чехи, які там проживали. І на жаль, польські парламентарі вирішили, що їм достатньо інформації і обґрунтування, яке у них є від Інституту національної пам'яті Польщі та прийняли таке рішення", – сказав Дещиця.

За словами посла, українські парламентарії гідно відповіли на це рішення польського парламенту.

Як відомо, 22 липня польський парламент ухвалив резолюцію, якою встановив 11 липня Національним днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого проти громадян 2-ї Речі Посполитої в період Другої світової війни.

Президент Петро Порошенко в зв'язку з цим висловив жаль і закликав Польщу до взаємного прощення і продовження роботи над спільною оцінкою трагічних подій.

Верховна Рада в свою чергу прийняла заяву, в якій запропонувала польській стороні припинити політизацію трагічних сторінок історії того періоду.

Пізніше парламенти України та Польщі прийняли спільну заяву з іншого приводу – що обидві країни пережили трагедію через імперську політику СРСР, зокрема – через пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни та окупації Польщі нацистською Німеччиною та Радянським Союзом у вересні 1939 року.

Ця заява викликала різку реакцію Росії.

Теми: Польща Волинь війна геноцид
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Коментарі — 2
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IP: 195.138.81.---Kotia30.11.2016 16:02
ПОлякам за кожної згадки про "Волинську трагедію" слід нагадувати про операцію "Вісла", яка була СПРАВЖНІМ ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ачіпяточка вкралась
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IP: 195.138.81.---Kotia30.11.2016 16:01
ПОлякам за кожної згадки про "Волинську трагедію" слід нагадувати про операцію "Вісла", яка була СПАВЖНІМ ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ВідповістиЗ цитатою
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