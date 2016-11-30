У ЗСУ розповіли, які ракети випробують під час скандальних навчань біля Криму

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Середа, 30 листопада 2016, 16:45

В рамках навчань Повітряних сил ЗСУ 1-2 грудня в Херсонській області пройдуть випробування зенітних ракет середньої дальності.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник прес-служби ПС ЗСУ Роман Юрчило.

"1-2 грудня відбудуться навчання, в рамках яких будуть проведені випробування керованих зенітних ракет середньої дальності. До проведення заходів залучатимуться екіпажі бойової авіації, транспортної авіації, підрозділи зенітно-ракетних військ, радіотехнічних військ та зв'язку, а також безпілотна авіація. Одним з елементів навчань будуть повітряні стрільби – керованих ракет середньої дальності", – сказав він.

Юрчило підкреслив, що навчання "будуть проходити виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, вони будуть проведені у відповідності з міжнародним правом".

При цьому він зазначив, що ПС ЗСУ у відповідності з певними процедурами завчасно підготували і опублікували офіційне повідомлення.

Як відомо, минулого тижня Міністерство оборони РФ запросило аташе з питань оборони при посольстві України в Москві для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами Києва провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

У документі був висловлений протест у зв'язку з введенням української стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб".

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що українська сторона не планує проводити ракетні стрільби в Керченській протоці, а також вказав, що згідно з міжнародними угодами, суверенна повітряний простір РФ в Чорному морі закінчується посередині протоки, а на захід від протоки знаходиться суверенний повітряний простір України, тому вчення законні.

Він додав, що Україна проведе ці навчання, незважаючи на погрози.

Джерела сайту dt.ua у Міноборони України повідомили, що в листі Міноборони РФ військовому аташе України в Москві, датованому 26 листопада, зокрема, говорилося, що, якщо Україна проведе стрільби, російська сторона буде збивати українські ракети і завдасть удар по українських пускових установках.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вперше чує про цей лист.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що ВСУ будуть проводити навчання на території України згідно свого плану, незважаючи на будь-які загрози.

"У нас є національна територія України, де ми будемо проводити всі випробування і навчання. І ніхто не буде нам вказувати, що нам тут робити", – сказав він.

Теми: армія Росія Херсонська область
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IP: 178.212.100.---Mawron_ua30.11.2016 17:21
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