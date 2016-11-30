Для відбудови Сходу України треба $1,5 мільярда – експерт

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Середа, 30 листопада 2016, 17:10

На відновлення економічної діяльності східних областей України, що зазнали втрат від військової агресії, потрібно $1,5 мільярда.

Про це заявив старший економіст Міжнародного центру політичних досліджень Василь Поворозник в ході експертної дискусії "Врегулювання конфлікту на Донбасі: моделі і ціна", повідомляє "Укрінформ".

Він нагадав, що існує оцінка з боку ЄС, ООН, групи Світового банку в Україні та уряду стосовно відновлення та розбудови миру в Східній Україні.

"Фактично оцінювалися витрати на відновлення економічної діяльності в контрольованій зоні та в трьох областях – Дніпропетровська, Харківська і Запорізька. Сума, передбачена документом, це півтора мільярда доларів", – сказав Поворозник.

При цьому, як підкреслив експерт, ключова стаття – це інфраструктура та соціальні послуги – $1,2 млрд.

Поворозник нагадав, що восени 2014 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі заявляло про 80% втраченого потенціалу на Донбасі.

Теми: Схід економіка АТО
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