Суса перевели в інший департамент

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Середа, 30 листопада 2016, 17:43

Прокурор Дмитро Сус переведений у інший департамент з департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Про такий наказ йдеться на сайті Генпрокуратури від 14 листопада.

Тепер Дмитро Сус призначений старшим слідчим в особливо важливих справах 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ. Це управління очолює Юрій Грищенко.

Раніше Сус був заступником начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури. цей департамент очолює Володимир Гуцуляк.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану Сусу.

Також Луценко задовольнив заяву Суса "про дострокове припинення його повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням".

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 000 грн, що, якз’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

Департамент ГПУ, в якому працює Сус, назвають "департамент Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

У серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура
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