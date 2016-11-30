Радбез ООН запровадив нові санкції проти Північної Кореї

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Середа, 30 листопада 2016, 18:01

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй запровадила в середу нові санкції проти Північної Кореї, покликані скоротити щорічні доходи країни від експорту більш ніж на чверть у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна у вересні.

Про це повідомляє Reuters.

15 членів Радбезу ООН одноголосно прийняли резолюцію, яка передбачає скорочення головної статті експорту КНДР, вугілля, приблизно на 60%, з річним обсягом продажів до $400,9 млн, або 7,5 млн метричних тонн.

Резолюція також забороняє експорт міді, нікелю, срібла і цинку Пхеньяну.

"Санкції будуть настільки ефективні, наскільки ефективною буде їх реалізація. Всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй мають докласти зусиль, щоб гарантувати, що ці санкції будуть повністю реалізовані", - сказав генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Китай, який є єдиною країною, яка купує у Північній Кореї вугілля, скоротить імпорт майже на $700 млн порівняно з 2015 роком, кажуть дипломати.

У чорний список Рада Безпеки ООН додали ще 11 осіб, у тому числі людей, які були послами в Єгипті і М'янмі, та 10 осіб отримали глобальну заборону на поїздки і заморожування активів через їхню роль в ядерній програмі КНДР.

Нагадаємо, у вересні Північна Корея заявила, що провела другі за рік і п’яті загалом ядерні випробування.

Після цього Рада Безпеки ООН закликала Північну Корею повернутися на шлях ядерного роззброєння і оголосила про запровадження нових санкцій проти КНДР.

Європейська правда

Теми: ООН КНДР
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