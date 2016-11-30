Жителю Криму погрожують за табличку на честь Небесної сотні

Місцева "влада" погрожує поліцією кримчанину Володимиру Балуху за розміщення на своєму будинку таблички "Вулиця Героїв Небесної сотні 18".

Про це у середу повідомляє "Кримська правозахисна група".

Балух, який живе у Роздольненському районі анексованого Криму, розмістив табличку 29 листопада.

За його словами у той же день до нього приїхав голова сільської ради Віталій Степанюк з двома помічниками і зажадав зняти табличку.

фото: Кримська правозахисна група

"Степанюк сказав, що табличку я розмістив незаконно, він натякнув на майбутнє спілкування мене з поліцією", - розповів Балух.

Як відомо, раніше Балух піддавався переслідуванню з боку "влади" як в адміністративному, так і кримінальному порядку.

В будинку у Балуха і його родичів співробітники поліції уже провели два обшуки.

Перший пройшов у квітні 2015 року. Під час нього з даху будинку знімали український прапор. Після проведення другого обшуку українця звинуватили в образі співробітника поліції Євгена Баранова і засудили до 320 годин обов'язкових робіт.