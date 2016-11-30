З Міноборони звільнили майже 200 посадовців
В Міноборони у 2016 році звільнили 36 військовослужбовців та 155 працівників.
Про це у середу під час брифінгу повідомив заступник міністра оборони - керівник апарату генерал-полковник Олександр Дублян.
Вказується, що звільнення відбулися в рамках реформування.
"В результаті розформовано п’ятнадцять, сформовано дев’ять, переформовано два та внесено зміни до штатів шістнадцяти структурних підрозділів Міністерства оборони України. Призначено дев’ять нових керівників структурних підрозділів апарату Міноборони", - сказав він.
Як відомо 19 жовтня уряд затвердив нову редакцію положення про Міністерство оборони, до якого внесено 79 змін.
Українська правда
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