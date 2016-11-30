Слободян: Заяви про затримання в РФ "українських дезертирів" - маніпуляція

Повідомлення російських ЗМІ про двох українських дезертирів є маніпулюванням фактами з метою дискредитації країни.

Про це заявив помічник керівника Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Ця ситуація є ще одним елементом гібридної інформаційної війни РФ проти України. Вони намагаються дискредитувати військовослужбовців як ВСУ, так і Держприкордонслужби. В цьому випадку відбувається чітка маніпуляція фактами", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про затримання в Ростовській області двох військовослужбовців прикордонних військ України Олега Данилюка і Богдана Білозьорова.

Як зазначив Слободян, Данилюк свого часу був мобілізований, але з квітня поточного року демобілізований і зараз ніякого відношення до Держприкордонслужби України не має.

Другий "дезертир" був засуджений і перебуває в розшуку українськими правоохоронними органами. "Він теж ніякого відношення до Держприкордонслужби України не має", - сказав співрозмовник агентства.