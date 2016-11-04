В Україні розробили бота для моніторингу декларацій чиновників

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 01:52

Програмісти з Дніпра розробили телеграм-бота під назвою OpenDeclarationBot, що може моніторити декларації чиновників.

Про це пише Радіо Свобода.

"Декларації чиновників наробили багато шуму, але не у кожного українця є можливість структурувати цю інформацію. Ми вирішили зробити сервіс, який дозволить просто і швидко перевірити декларацію будь-якого чиновника. Для цього ми перевели всі гроші у гривні, склали квадратні кілометри наявної нерухомості і порахували кількість автомобілів", ­ – описав ідею керівник проекту Олексій Іванкін.

Сервіс працює на основі відкритих державних даних. За його допомогою можна дізнатися про місце роботи, посаду, загальну площу нерухомості, кількість машин, доходи, заощадження і фінансові зобов’язання чиновника.

 
Теми: декларація технології
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У дружини київського судді яхта, човен і десятки тисяч доларів 3 листопада 2016, 16:23
У НАЗК нагадали про відповідальність депутатам, які не подали декларацію 3 листопада 2016, 16:04
Порошенко про декларації: тепер, голуби сизі, поясніть, де взяли гроші 3 листопада 2016, 14:09
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Укртрансгаз" визнав "газовий борг" перед Фірташем
Дружина "діамантового" прокурора задекларувала 7 земельних ділянок
Кабмін схвалив доопрацьований проект держбюджету
"Піаніст" з "Відродження" голосував одразу за трьох
Усі новини
Інтегрована мова

Школярі нарешті заговорять українською

США

Кому дістануться фоловери Обами?