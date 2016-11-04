У 2016 році на кордоні було затримано понад 5 тис порушників

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 03:41

За час проведення Державною прикордонною службою України активної фази операції "Кордон 2016" затримано понад 5 тис порушників і близько 300 незаконних мігрантів.

Про це повідомив на брифінгу в четвер, 3 листопада, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає Інтерфакс-Україна.

"На даний момент вже затримано 1 571 порушника державного кордону, понад 3 600 порушників прикордонного режиму і 282 незаконних мігранти. Виявлено близько 400 тонн контрабандного спирту, понад 2.1 млн пачок сигарет, майже 264 кг бурштину, 64 кг наркотичних речовин та 266 одиниць зброї" , - повідомив Слободян.

Крім того, в 2016 році, прикордонники виявили 20 літальних апаратів, які використовуються зловмисниками для нелегального транспортування тютюнових виробів, зокрема 7 літаків і 1 вертоліт. У минулому, 2015-му, році таких випадків було зафіксовано 9.

Теми: кордон контрабанда міграція
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