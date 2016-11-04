В ООН визнали правомірними арешти 10 осіб у справі 2 травня

Робоча група ООН з довільних затримань не змогла прийти до висновку про те, що арешти 10 осіб, причетних до масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року, були незаконними.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Уважно розглянувши аргументи ініціаторів скарги і відповідь уряду, експерти прийшли до висновку, що виклад ситуації кожної зі сторін не суперечить один одному.

Надана інформація не дозволила членам Робочої групи прийти до висновку, що затримання цих десяти осіб носило довільний характер.

Як зазначається у висновках Робочої групи, 2 травня в Одесі відбулися запеклі зіткнення між прихильниками "федералізму" і тими, хто підтримував унітарний устрій України. В результаті було вбито 48 осіб. 42 людини згоріли або задихнулися в будівлі Будинку профспілок, який, імовірно, протестуючі закидали "коктейлями Молотова".

У регулярних доповідях місії ООН зі спостереження за ситуацією з правами людини в Україні відзначається, що розслідування трагічних подій в Одесі просувається надзвичайно повільно.

Робоча група з безпідставних затримань була створена в 1991 році. Їй було доручено розслідування випадків ймовірного довільного позбавлення волі, що не узгоджуються з нормами, закріпленими у Загальній декларації прав людини або в інших міжнародно-правових актах з цього питання, визнаних відповідними державами.

Мандат Групи прямо передбачає розгляд заяв окремих осіб. Це означає, що її дії грунтуються на праві людей у ​​всьому світі звертатися зі скаргами про неправомірне затримання. Експерти отримують також інформацію від представників організацій з прав людини, або від сімей осіб, які стали жертвами довільного затримання.

Члени Групи розслідують обставини затримання і, в разі необхідності, подають висновки і рекомендації відповідним урядам.