НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 05:08

Національний банк України погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту країни в 2017 році з 3% до 2,5%, а в 2018 році - з 4% до 3,5%.

Про це йдеться в інфляційному огляді НБУ, оприлюдненому ввечері в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Перегляд прогнозу на наступні два роки пов'язаний з гіршою зовнішньою кон'юнктурою для українських експортерів в порівнянні з попередніми очікуваннями", - йдеться в огляді НБУ.

На думку Нацбанку, враховуючи рекордне світове виробництво зернових в 2016 - 2017 маркетинговому році, ціни на них будуть залишатися на низькому рівні, а ціни на сталь теж не продемонструють значного зростання через високі обсяги її пропозиції на світових ринках.

У той же час основним драйвером економічного зростання, як і в поточному році, в 2017-2018 роках будуть інвестиції, вважають в центробанку.

"Також помірно буде відновлюватися приватне споживання. Його зріст стимулюватиме реалізація відкладеного попиту і збільшення доходів населення. Додатковим фактором збільшення як споживання, так і інвестицій стане пожвавлення кредитної активності завдяки зниженню процентних ставок в економіці", - наголошується в звіті.

НБУ також уточнює, що зберіг прогноз економічного розвитку на поточний рік незмінним - на рівні 1,1%.

За його оцінками, зростання ВВП в третьому кварталі 2016 року в порівнянні з аналогічним кварталом 2015 року прискорилося вкрай незначно - до 1,6% з 1,4% у другому кварталі.

"Все ще обмеженим залишався потенціал транспортних перевезень на сході країни, а також відбулося чергове посилення транзитних обмежень з боку РФ. У той же час завдяки підвищенню врожайності обсяги збору ранніх зернових культур виявилися високими. В результаті активний експорт зернових культур став двигуном оптової торгівлі", - прокоментував Нацбанк такий результат.

Згідно з документом, прогноз дефіциту поточного рахунку був збільшений до $ 2,5 млрд в 2016 році, $ 2,9 млрд - в 2017 році і $ 2,8 млрд - в 2018 році.

"Цей показник буде більшим, ніж очікувалося раніше, по-перше, через згадане погіршення умов торгівлі. По-друге, через більш швидке відновлення інвестиційного попиту на імпортну продукцію, зокрема на машини і обладнання", - пояснює центробанк.

Теми: НБУ ВВП економіка
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